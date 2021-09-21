القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخر بتجارة الأعضاء البشرية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جريمتي قتل في مناطق متفرقة ضمن قواطع مكاتب مكافحة اجرام القدس والنهروان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".



الى ذلك، "ألقت مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر / الرصافة بالاشتراك مع جهاز المخابرات، القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (١٧) من قانون زراعة الأعضاء البشرية لينال جزاءه العادل".

