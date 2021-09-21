الجيش السوداني يعلن سيطرته على محاولة انقلابية فاشلة للسيطرة على الحكم.. وأنباء عن اعتقال 40 ضابطاً.. ووسائل إعلام تكشف تفاصيل العملية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت القوات المسلحة السودانية السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، بالتزامن مع ورود أنباء عن اعتقال عدد من المتورطين فيها.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، فإن القوات المسلحة السودانية أعلنت عن إحباط المحاولة الانقلابية.

ونقلت الوكالة عن الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه، المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إن القوات المسلحه أحبطت المحاولة الإنقلابية وان الأوضاع تحت السيطره تماماً.

في الوقت ذاته، أفادت وكالة "الأناضول" التركية باعتقال جميع المتورطين في المحاولة الانقلابية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوداني قوله إنه تم "اعتقال 40 ضابطاً لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة".

كما نقلت عن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، قوله إنه "تم القبض على المتورطين في المحاولة الانقلابية، وإنهم يخضعون للتحقيق الآن".

وأشار الفكي إلى أن "الجيش السوداني يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات تشارك بالانقلاب للاستسلام دون مقاومة".

وذكرت قناة "العربية أنه وفقاً لمعلومات عسكرية، فإن محاولة انقلابية جرت فجر اليوم الثلاثاء من قبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلة الأحداث الأخيرة شرق السودان، لكن تمت السيطرة عليها وفق ما نشرته العربية.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية لها قولها إن عدداً من الضباط (يقدر بأكثر من 20)، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.

وأضافت المصادر أن بعض الجيوب في سلاح المدرعات، لا تزال القوات الأمنية تتعامل معها.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر حكومي رفيع قوله إن منفذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي قوله إن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.​

وكانت وسائل إعلام سودانية قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه "يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان في منطقة سلاح المدرعات".

كما وردت أنباء عن قيادة اللواء عبد الباقي بكراوي محاولة الانقلاب، وهو قائد سلاح المدرعات، إذ لفتت الأنباء إلى "استمرار سيطرته علي سلاح المدرعات".

بينما أفادت أنباء أيضا بـ"اعتقال اللواء عبد الباقي بكراوي قائد المحاولة الانقلابية".

وأفادت صحيفة "السوداني" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".