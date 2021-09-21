التليفزيون الرسمي السوداني يعلن عن «محاولة انقلاب فاشلة» ويدعو الشعب للتصدي لها.. وعضو المجلس الانتقالي يؤكد: «الأمور تحت السيطرة»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التليفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وذكرت قناة "العربية" أن محاولة انقلابية تتم السيطرة عليها في الوقت الحالي.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن عدداً من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بقيادة اللواء اعبد الباقي بكراوي، شرق البلاد.

وأفادت صحيفة "السوداني" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن "محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية".

في الوقت ذاته، وجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والمتحدث الرسمي باسم المجلس، مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد.

وكتب الفكي تدوينة عبر حسابه بموقع "فيس بوك": " هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

وعاد الفكي لاحقاً ليكتب: "الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن هناك ترقب لبيان عسكري سيصدره الجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة.

والسبت الماضي، أعلنت القوات المسلحة السودانية عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن "محاولة انقلابية".

وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية، الذي نشرته على فيسبوك، "تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة".

وأضاف البيان: "تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها علي استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية".