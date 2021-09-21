شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "النواب" ناعيا المشير طنطاوى: حافظ على الوطن فى ظروف كانت الأصعب بتاريخ الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق" الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تاريخ حافل فى خدمة الوطن.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المشير طنطاوى استطاع أن يحافظ على الوطن والشعب المصرى في ظل ظروف كانت الأصعب فى تاريخ الأمة المصرية، وأردف: "ما حققه المشير طنطاوى خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد فى تاريخ الأمة وقلوب المصريين".

وتقدم وكيل مجلس النواب بخالص التعازى إلى شعب مصر، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق"، مؤكداً أن المشير طنطاوى صاحب مسيرة مشرفة بذل فيها الكثير من أجل رفعة الوطن وتحمل المسئولية فى فترة من أدق فترات تاريخ وطننا الغالى من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وتقدم أمين عام مجلس النواب بخالص العزاء للمؤسسة العسكرية، وشعب مصر، وأسرة المشير الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.