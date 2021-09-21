شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رشاد ناعيا المشير طنطاوى: أحد أبطال انتصارات أكتوبر الخالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية المشير محمد حسين طنطاوى، قائلا: "رحم الله صاحب العطاء والإخلاص والفدائية أحد أبطال انتصارات حرب أكتوبر الخالدة التى أعادت عزة الوطن وكرامته".

وأكد رشاد أن طنطاوى هو أحد أبطال قيادات قواتنا المسلحة البواسل الشجعان، وأهم من تصدى بكل قوة وفدائية وعزيمة لمحاولات إسقاط الدولة المصرية عقب تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في ٢٠١١، متابعا: "يظل سجل المشير طنطاوى العسكرى مليء بخوض المعارك والحروب الخالدة، ويظل ما قدمه للحفاظ على الوطن وهويته وهيبته ضد الإخوان الإرهابية رمزًا في الصمود وعشق الوطن وتحمل الأمانة".

وتابع: "لن ننسى كمصريين، كما أن التاريخ نفسه لن ينسى دور المشير طنطاوي كبطل عظيم أنقذ البلاد من الدخول في مستنقع الفوضى، وظل حاميًا لها وأمينًا على مقدراتها .. رحم الله البطل الشجاع والقائد الفذ والوطني المخلص .. وغفر له وطيب ثراه".