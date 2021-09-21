شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ناعيا المشير طنطاوى: أفنى حياته فى خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى أفنى حياته في خدمة الوطن.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المشير طنطاوى ساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.

وتابع: "رحم الله فقيد الوطن وألهمنا جميعاً وأهله الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون".