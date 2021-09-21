شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام تنعى المشير حسين طنطاوى: له مواقف وطنية مشرفة وعظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق بطلاً من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم البطولات.

وقالت الوطنية للإعلام، فى بيان لها، أن الراحل له مواقف وطنية مشرفة وعظيمة ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر والتحديات التي واجهت الوطن.

وتقدم الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل المشير حسين طنطاوى، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في 31 أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين، و في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.