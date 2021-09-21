"الوطنية للصحافة" تنعى المشير حسين طنطاوى: وهب حياته لخدمة وطنه

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القاهرة - سامية سيد - نعى عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأعضاء، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة، أن المشير طنطاوي كان من أخلص وأوفي القادة العسكريين ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهب حياته لخدمة وطنه على مدار تاريخه العسكري، والحفاظ عليه في أحلك وأصعب الظروف التي مر بها وطننا الحبيب.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازى لأسرة الراحل ، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته.

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين، و في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.