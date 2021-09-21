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عاجل.. السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين بمحاولة الانقلاب الفاشلة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلن السودان رسميا إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.

 

وقال الجيش السوداني، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما".

 

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة والذين تم القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

 

وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، ذكر قبل قليل، أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطين للتصدي لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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