شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية..شراكة إستراتيجية مع الأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام المستدام، بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام، باعتبارهما من أنجع الوسائل المتاحة في مجال تعزيز السلام والأمن الدوليين وصونهما.

وعبرت الجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة مشاركتها في الاحتفاء باليوم الدولي للسلام، عن حرصها على إقامة شراكة إستراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات والصراعات المسلحة وحلها، وبناء عالم ينعم بالسلام المستدام، داعيةً جميع الدول التي تشهد صراعات مسلحة وبصفة خاصة في المنطقة العربية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بوقف الأعمال القتالية والسعي إلى إيجاد حلول سياسية.

وطالبت الجامعة في بيانها، الجميع للعمل على بناء ونشر السلام من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز الأمن والمصالحة الوطنية وسيادة القانون، والعمل على ترسيخ مجموعة من القيم والأنماط السلوكية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان، ورفض العنف بكافة صوره وأشكاله وتعزيز الحوار المجتمعي.