شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحه السودانية : إفشال المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت القوات المسلحه السودانية عن إحباط محاوله انقلابيه. وقال الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة ان القوات المسلحه احبطت المحاوله الإنقلابيه وان الأوضاع تحت السيطره تماما، وتم اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم.

وصرح مصدر في رئاسة مجلس الوزراء السودانية ان السلطات الأمنية والعسكرية قد افشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وان الاوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم.