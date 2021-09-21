الجوازات السعودية: يمنع تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد بالخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.



وكشفت أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بـ "خرج ولم يعد" بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت أن التعليمات تنص على من "خرج ولم يعد" بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون، مبينة أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج.

وأوضحت "الجوازات السعودية" أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.