طرق سهلة للكشف عن جودة مكيف السيارة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

مع نهاية كل موسم صيف، يحرص مالك السيارة على الحفاظ على أهم أجهزة مركبته التي لا غنى في الطقس الحار وأبرزها "مكيف الهواء".



وقدم موقع "ريلايبل أوتوموتيف" المختص بشأن نصائح وارشادات لملاك السيارات، قائمة من التعليمات التي من خلالها يجهز مالك السيارة مكيف الهواء بسيارته لاستقبال الصيف أو الشتاء بشكل صحيح.

فحص مراوح التبريد

جاءت في مقدمة الارشادات لتجهيز مكيف الهواء قبل استقبال الصيف المقبل بشكل صحيح، عملية تفحص مراوح التبريد الخاصة بالمكيف.

وهذه العملية تساعد مالك السيارة على التعرف على أي اعطال أخرى قد تظهر بالمكيف نتيجة لخوضه موسم الشتاء الطويل، ويتم ذلك بالإطمئنان على دوران مراوح التبريد بشكل سلسل قبل التشغيل.

نظافة منقي الهواء

من الارشادات الهامة لاستعداد مكيف الهواء بالسيارة لموسم صيف جديد، التأكد من نظافة "فلتر" أو منقي الهواء، وذلك لأن قلة استخدامه لموسم كامل هو موسم الشتاء، ينتج عنه تراكم العديد من الاتربة والرواسب.

الاستماع جيدا

عند تشغيل مكيف الهواء للمرة الأولى بعد موسم شتاء طويل، ينصح الموقع سائق السيارة بأن يستمع جيدا للأصوات التي ينتجها المكيف عند اعادة تشغيله، وفي حال ملاحظته لأي صوت غير تقليدي يجب أن يلجأ لمركز صيانة مختص.

عدم تجاهل الروائح

إذا لاحظ السائق عند تشغيله للمكيف بعد فترة توقف طويلة، أي روائح غير تقليدية يجب عليه تفحص المكيف فورا كونها من الاشارات الغير مبشرة.