تنسيقية الأحزاب تنعى المشير طنطاوى: عبر بالبلاد إلى بر الأمان

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القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم، مضيفة أنه عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث.

وقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء، لأسرة الفقيد بطل حرب التحرير الكبرى في أكتوبر 1973.

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين، و في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.