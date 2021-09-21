"القومى لحقوق الإنسان" ينعى المشير طنطاوى: تحمل مسؤولية البلاد فى فترة صعبة

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القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ من الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الذي وافته المنية فجر اليوم، وقال إنه برحيل الفقيد فقدت مصر بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد رموزها العسكرية، والذي تحمل مسؤولية البلاد في فترة صعبة من تاريخها، وقادها بحكمة واقتدار وجهداٌ وعطاء حتي عبرت مصر بر الأمان.

وقدم محمد فايق، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولكافة أفراد القوات المسلحة المصرية، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته .

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين، و في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.