شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الأمن والاستقرار أساس نجاح جهود التنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن توفير الأمن والاستقرار هو أهم متطلبات وأسس تحقيق التنمية الشاملة وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطنين، مشيراً إلى أن تجربة مصر الناجحة والمتميزة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في السنوات الأخيرة وصولاً إلى مرحلة الانطلاق الحالية، وكذلك نجاحها في التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا نجاح الشعب المصري وقيادته في استعادة الامن والاستقرار في ربوع البلاد وكسر شوكة الارهاب ودحر تنظيماته.

وأضاف ضياء رشوان في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق آسيوية" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر بهذه التجربة تمتلك لأول مرة من عشرات السنين نموذجاً جديراً بالاهتمام من جانب مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الواقع الراهن في منطقة غرب آسيا حالياً هو أكبر دليل على أن استمرار الصراع والنزاعات و عدم الاستقرار السبب الأساسي في عدم نجاح تجارب وجود التنمية في هذه المنطقة الغنية بمواردها على عكس الحال في منطقة شرق القارة الآسيوية التي عرفت طريقها إلى التقدم والرفاهية بعد تحقيق الاستقرار الأمن السياسي الشامل فيها.

ولفت إلى أن ما يحدث في افغانستان حالياً أوضح مثال على ما يعانيه الشعب الأفغاني من ويلات بسبب استمرار النزاعات والصراع بين مكوناته.

وتتيح دورية "آفاق آسيوية" الفرصة للباحثين من كافة دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والإجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطى أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى، ومديرة التحرير د.سمر ابراهيم محمد ، ويعمل مستشاراً أكاديميا ً لتحريرها الدكتور حسن ابو طالب، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدداً من الرموز الآسيوية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجاناً فى مصر وأنحاء العالم .

وفي اطار تدعيم التوثيق المعرفي لدورية آفاق آسيوية تم اعتمادها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وحصولها علي الترقيم الدولي ،و تعد أول دورية في الهيئة العامة للاستعلامات يتم تدشينها علي بنك المعرفة المصري علي الرابط التالي : https://sis.journals.ekb.eg

ونظراً لاهمية قضية الاصلاح الاقتصادي علي المستوي العالمي فقد جاء ملف العدد الجديد من "آفاق آسيوية" بعنوان "الاصلاح الاقتصادي في آسيا " حيث شاركت سفارة أندونيسيا بمصر بدراسة عن سياسات الاصلاح الاقتصادي بها وجهود التعافي الاقتصادي ،كما تم استعراض تجربة هونج كونج في الاصلاح الاقتصادي ، وتناول تطور الاصلاح الاقتصادي في كوريا الجنوبية ،واصلاحات الهند الاقتصادية مابعد كوفيد -19،هذا بالاضافة الي نموذج جمهورية سنغافورة في التنمية الاقتصادية ، والتنمية الاقتصادية في فيتنام ، وقد شارك فى الملف عدد من كبار المتخصصين أبرزهم : السفير /رضا الطايفي سفير مصر الأسبق بكوريا الجنوبية ،ود. احمد النادي عميد معهد الدراسات الآسيوية –جامعة الزقازيق ، والدكتورة رانيا أبو الخير ، والدكتورة دينا احمد ، والاستاذة نرمين سرج وغيرهم.

كما يتضمن العدد الجديد من الدورية دراسات في قضايا مختلفة، ومنها: تمكين المرأة في آسيا (نموذج نيبال) ،والإطار التاريخي لتعيين الحدود الدولية (رؤية تنظيرية لنماذج في آسيا)، والعلاقات الأمريكية-الإيرانية وفرص العودة للاتفاق النووي في ظل توجهات بايدن، والدور الصيني في أمريكا اللاتينية ، ومستقبل النفوذ الإيراني في العراق واليمن ولبنان وسوريا، والتحديات والسيناريوهات المتوقعة للعلاقات الأمريكية الكورية (الشمالية) .

كما تضمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن التنافس الاستراتيجي الدولي في منطقة القوقاز، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والأبعاد القيمية في السياسة الصينية وتأثيرها علي النظام الدولي ، فوز "صدر جباروف" في انتخابات قيرقيزيا الرئاسية يناير 2021 ، و التقارب الباكستانى التركى.

كما تناول العدد عرضاً لكتاب " الافاق الاقتصادية لقارة آسيا لعام 2021" ،وتقرير عن "الرؤية الاقليمية الاقتصادية لمنطقة اسيا والمحيط الهادي " .

وتناول القسم الانجليزي دراسة لايسوكي هيساي و خلف محمد عبد اللطيف من جامعة هيروشيما عن تعزيز التعلم التحويلي والتربية من أجل التنمية المستدامة بمراكز التعلم المجتمعي في اليابان .

أما القسم الصيني فتناول عدة دراسات عن تأثير التحول الرقمي في الصين علي قطاع الصناعة ، والاقتصاد الصيني بين مواجهة المهام الثقيلة والتحول الاقتصادي .