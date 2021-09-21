شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى المشير طنطاوي: سيبقى اسمه خالدا فى قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهًا بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأشار "مطر" إلى أن المشير طنطاوي خدم بلاده ووطنه في جميع المناصب فضلا عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، قائلا:أن الراحل العظيم يكون برحيله قد ترجل كفارس نبيل بعد مسيرة طويلة مشرفة بذل خلالها الكثير في سبيل رفعة وطنه، قائدًا في صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرا للدفاع عبر سنوات صعبة، ثم رئيسًا للمجلس العسكري الذي أدار البلاد في فترة شديدة الدقة ليعبر بها سنوات الضباب، واتخذ قرارات من أجل الحفاظ على استقرار الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وفاء لما أقسموا عليه، مؤكد ان المشير طنطاوي كان رجل دولة من طراز خاص، استجاب لنداء الوطن في كل وقت وحين، وأدى مهامه الجسام بضمير وطني، ولذلك سيبقي اسمه وخالدا في قلوب المصريين.