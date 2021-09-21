وزيرة الصحة: استطعنا تخطي الزمن للحصول على اعتماد المنشآت الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تتوان في الحفاظ على منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك لتوفير خدمة طبية أفضل للمواطنين.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في افتتاح مشروعات قومية اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: سجلنا في المرحلة الأولى في كل المحافظات أكثر من 5 ملايين مواطن، وطورنا 52 مستشفى وأكثر من 310 وحدات صحية ومركزا طبيا واعتمدت أكثر من 90 منشأة صحية.

وتابعت هالة زايد: استطعنا تخطي الزمن والحصول على الاعتماد في الكثير من المنشآت في عام ونصف رغم أنه يتطلب 3 أعوام.