"البحوث الإسلامية" ناعيا المشير طنطاوي: كان له دور بارز في حماية الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٥ عامًا.

وقال المجمع في بيان له، الثلاثاء، إن الفقيد كان له دور بارز في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية.

وتقدم المجمع بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، نعى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، أحد رموز مصر الأبرار.