البنك الأهلي يحصل على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية من تطبيق الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

حصل البنك الأهلي المصري، على رخصة قبول الدفع لنقاط البيع الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول Tap on phone والتي تهدف لإتاحة حلول دفع رقمية جديدة ومتطورة.

وقال البنك في بيان، إنه سيكون أول بنك في مصر يحصل على تلك الرخصة.

وأضاف هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك حريص على تطبيق أحدث معايير الجودة في مجال كافة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.

وأضاف أن قدرة البنك على الحصول على تلك الرخصة تعد انعكاسا لدور البنك الرائد في اتاحة كافة الخدمات الرقمية ومنها المدفوعات الإلكترونية وهو ما يأتي كخطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية البنك المتنامية في التحول الرقمي ودعم الشمول المالي وتماشياً مع مبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وأوضح عكاشه أن البنك الأهلي المصـري يستهدف إمداد الشـركات الصغيرة ومتناهية الصغر بوسائل دفع رقمية جديدة من أجل استقطاب فئات جديدة من العملاء لتلك الخدمات ودمجها بالقطاع المصرفي، بما يعكس استراتيجية البنك في نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية تعزيزا لتوجهات الدولة التي تستهدف التحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وقالت داليا الباز نائبة رئيس مجلس إدارة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك حصل على تلك الرخصة من البنك المركزي المصـري لأول مرة في القطاع المصرفي في مصر لإتاحة خدمات قبول الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق الهاتف المحمول Mobile application Tap on phone في مصـر.

وأوضحت أن هذا يهدف لإتاحة السداد باستخدام كافة انواع البطاقات من بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، بالإضافة الى بطاقات ميزة الوطنية، مضيفة أن هذه الخدمة تتيح للتجار استخدام تطبيق الهاتف المحمول Tap on phone في جميع أنواع التحصيلات المختلفة بديلا عن استخدام نقاط البيع الإلكترونية POSالتقليدية.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان تلك الخدمة تستهدف شرائح كبيرة من العملاء وكذا الشـركات مختلفة الأنشطة مثل مندوبي توصيل الطلبات وشركات الشحن من مختلف أنحاء الجمهورية دون أي تعقيدات، حيث يسمح لهم باستخدام قنوات متعددة للمدفوعات الالكترونية بدون تلامس وبتكلفة أقل على الشركات تشجيعا لهم على استخدام القنوات المصرفية البديلة في السداد.

وأكد على التزام البنك بأعلى معايير الأمان للحفاظ على بيانات العملاء بما يتوافق مع المعايير الدولية في أن المعلومات وهو ما تم تطبيقه بفاعلية واستمرارية في الامتثال لتلك المعايير.