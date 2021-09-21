السودان..الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب

أعلن متحدث باسم مجلس السيادة الحاكم في السودان أن السلطات احتوت محاولة انقلاب وأن الوضع أصبح تحت السيطرة.



وأشار المتحدث باسم مجلس السيادة الحاكم في السودان محمد الفكي سليمان الثلاثاء إلى أنه من المقرر البدء في استجواب المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب التي وقعت الاثنين وأن الجيش سيصدر بيانا بعد قليل، وكتب على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك "الاوضاع تحت السيطرة".



وكانت وسائل إعلام رسمية سودانية قد تحدثت عن "محاولة انقلابية فاشلة" شهدها السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.



وأفاد الإعلام الرسمي أن "هنالك محاولة انقلابية فاشلة، على الجماهير التصدي لها".



وأكد مصدر حكومي رفيع لوكالة الأنباء الرسمية أن منفذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".



ومن جهته، ذكر مصدر عسكري أنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون أن يحدد عددهم أو الجهة التي ينتمون إليها



وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور .



وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.



فرانس24 + وكالات

