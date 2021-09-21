أبو الغيط: السلوك الإيراني يزعزع استقرار المنطقة العربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 9:48 صباحًا

التقى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحثا خلاله مستجدات القضية الفلسطينية، ومواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس بشكل يؤدي الي إخراجها من أي تسوية محتملة للصراع القائم، والسلوك الإيراني في المنطقة.

وجاء لقاء أبو الغيط وغوتيريش في إطار زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلي نيويورك للمشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول سبل التعامل مع الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وذكر المصدر أن الأمين العام شدد على أهمية تعديل السلوك الإيراني في المنطقة في المنطقة وسعيها لزيادة نفوذها في عدد من الدول العربية بما يزعزع الاستقرار في المنطقة العربية.

وأشار المصدر إلي أن السكرتير العام أكد من جانبه التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لتعبئة الجهد الدولي، بما في ذلك من خلال الرباعية الدولية، للتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

‎وأضاف المصدر أن اللقاء شهد توافق الطرفين حول ضرورة الاستمرار في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلي تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وكذا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة بغية حث جميع الأطراف السياسية الليبية علي الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده وإتمامه بنجاح.

كما تناول اللقاء سبل حلحلة الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية للحكم في البلاد.