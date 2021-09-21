نبيلة الرميلي.. أول سيدة مغربية تشغل منصب عمدة مدينة الدار البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن تتولى نبيلة الرميلي منصب عمدة مدينة الدار البيضاء المغربية، العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعدما فازت في الانتخابات عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

والرميلي هي أول سيدة تشغل هذا المنصب، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

وفازت الرميلي بالأغلبية بمنصب عمدة الدار البيضاء في جلسة عقدت يوم الاثنين.

وحصلت الرميلي على 105 أصوات من أصل 130، بينما نال منافسها عبد الصمد حيكر المنتمي لـ”حزب العدالة والتنمية” على 18 صوتا.

وستتشكل الحكومة البلدية الجديدة للدار البيضاء، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الدستوري”.

يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات جماعة الدار البيضاء بحصوله على 41 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 131 مقعدا، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 26 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ 23 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية حصل على 18 مقعدا، بينما حصل الاتحاد الدستوري على 11 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 6 مقاعد، والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية بمقعدين لكل منهما.