مصر.. وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توفي، صباح يوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وأكدت صحيفة اليوم السابع المصرية، أن سبب وفاة المشير طنطاوي بعد صراع طويل مع المرض، حيث نفت كافة الانباء المنتشرة عبر منصات التواصل بشان وفاته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وفي وقت سابق، قال البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الحالة الصحية للقائد العام السابق للقوات المسلحة في مصر، المشير حسين طنطاوي، “صعبة”.

وقال بكري عبر “تويتر”: “يمر سيادة المشير حسين طنطاوي بظروف صحية صعبة، ندعو له بالشفاء وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، لقد حافظ المشير على الوطن من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، تصدى لمحاولات التآمر على أمن البلاد واستقرارها، تحمل الكثير من الآلام والمتاعب والضغوط النفسية، صدق في كل وعوده التي قطعها على نفسه، أجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها المحددة، وكان صادقا في كل مواقفه التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور”.

وأضاف: “سيبقي اسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة الوطن مهما تعددت السنون، لم يضعف أمام السلطة، كان يقول دوما أنه فقط يريد إنقاذ البلاد من مؤامرة تدبر لإسقاطها وتفتيتها، كان يقول عن مصر (إنها قلب الخرشوفة) وجودها حماية للأمة بأسرها، ندعو للمشير بالصحة والعافية”.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، وقائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

وعمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. ولد لأسرة مصرية نوبية. تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان .

وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م. أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي ولد بتاريخ (31 أكتوبر 1935) القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة، حيث شغل العديد من المناصب العسكرية المرموقة بجمهورية مصر العربية وشارك في صد العدوان الثلاثي.