وزير خارجية فرنسا يلتقي نظيره الروسي لبحث ملف إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يخطط للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث إيران وأفغانستان وقضايا أخرى.

وقال لودريان إنه يعتزم بحث الاتفاق النووي “مع روسيا والصين، وخاصة مع نظيري الروسي سيرغي لافروف الذي سألتقي به هذا الأسبوع. ونحن سنبحث أفغانستان وأوكرانيا”.

وأشار لودريان إلى أن أطراف الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ستجري مباحثات مع إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن أي مناقشات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن غير متوقعة في الأيام القريبة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد دعا إيران في تصريحات سابقة إيران لاستئناف المفاوضات التي قطعتها إيران منذ يونيو سريعا، بما يتيح العودة للتنفيذ الكامل لاتفاق فيينا النووي لعام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن “لو دريان تواصل هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان”.

وأضافت أن “لودريان شدد على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات، التي قطعتها إيران منذ يونيو، من أجل السماح بالعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق فيينا النووي لعام 2015”.

وأشارت إلى أن “لو دريان أعرب عن قلقه إزاء جميع الأنشطة النووية التي نفذتها إيران انتهاكا لهذا الاتفاق”.

ولفتت إلى أن “الوزيرين تمنيا أن يسهم الحوار بين فرنسا وإيران في استئناف واختتام هذه المفاوضات حول الملف النووي ، كما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط”.