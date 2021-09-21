حمم بركانية تدمر 100 منزل في جزيرة لا بالما الإسبانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دمرت الحمم البركانية من ثوران بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي أكثر من 100 منزل “ذابت مثل الزبدة” حسب السكان المحليين.

وقالت مستشارة بلدية لوس يانوس دي اريداني، لورينا هيرنانديس لابرادور، لوكالة” فرانس برس”، الاثنين: “حتى الآن تم إجلاء خمسة آلاف شخص فيما دمر مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي”.

وأكد متحدث باسم الحكومة الإقليمية لـ”فرانس برس” أن التدقيق بالحصيلة “لا يزال جاريا” بينما لم يعلن حتى الآن عن سقوط أي ضحايا.

وأشارت مديرة مجمع “لاس-نورياس” السياحي، سيليا ديانا، لوكالة “نوفوستي”، إن “البيوت تذوب من الحمم مثل الزبدة وبقى هناك فقط قطعة سوداء من الأرض”.

وأوضحت سيدة الأعمال الإسبانية أن الحمم البركانية دمرت 15 من أصل 100 بيت سياحي تابعة لشركة “Canary Islands Online”، التي تعمل فيها ديانا.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة من الحمم البركانية وهي تحرق الأشجار وتغطي الطرق بالكامل وتندفع نحو المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.

وأكدت بلدية إل باسو، إحدى القرى الأربع التي تم إخلاؤها بشكل وقائي من قبل السلطات، أن “ما لا يقل عن عشرين منزلا” قد “دمرت بالكامل” هناك.

كان بركان كومبري فييخا، الواقع في وسط لا بالما، يخضع للمراقبة الدقيقة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي. وثار الأحد بعيد الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي، وهو الثوران الأول في الجزيرة منذ 50 عاما.

وتقدر كمية الحمم البركانية ما بين 17 و 20 مليون متر مكعب، بحسب رئيس منطقة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، الذي حذر في مقطع فيديو نُشر على “تويتر” من أن الثوران “سيستمر” لهذا السبب.