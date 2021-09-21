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فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

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محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الإثنين، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في شهر نوفمبر المقبل.

 

وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له، سيعقد في 12 نوفمبر، ويهدف إلى ضمان  تنفيذ جدول الانتخابات، وبحث خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

 

ويتزامن إعلان باريس عن المؤتمر الدولي مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات في نهاية ديسمبر المقبل، وبروز خلافات جديدة بين أطراف النزاع الليبي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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