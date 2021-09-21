عاجل.. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر غازتك 2021 في دبي

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انطلقت اليوم الثلاثاء في دبي أعمال معرض ومؤتمر غازتك 2021 أكبر حدث عالمي من نوعه لدعم قطاع الغاز والغاز المسال وقطاع الطاقة.



وتقام الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويعد "غازتك" منصة عالمية رائدة تجمع قادة القطاع من حول العالم سنوياً للبحث في مهمتها العالمية المتمحورة حول توفير طاقة محايدة كربونياً بتكلفة معقولة للجميع بحلول عام 2050.

ويعقد المعرض بحضور كبار صنّاع القرار وقادة الفكر في قطاع الطاقة الذين سيرسمون ملامح أجندة القطاع العالمي للغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة طيلة عقود قادمة.