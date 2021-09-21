شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة انقلاب فاشلة بالسودان.. واعتقال 40 ضابطاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

أعلن التلفزيون السودان عن محاولة انقلابية فاشلة، ودعا للجماهير للتصدي لها.

كما دعا محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن المحاولة الانقلابية تم التصدي لها والأوضاع تحت سيطرة الجيش والقوات النظامي.

وبحسب المصادر فقد تم اعتقال ٤٠ ضابطا بالجيش السوداني من المتورطين في محاولة الانقلاب.