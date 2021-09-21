شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة انقلاب فاشلة بالسودان.. واعتقال 40 ضابطاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
أعلن التلفزيون السودان عن محاولة انقلابية فاشلة، ودعا للجماهير للتصدي لها.
كما دعا محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن المحاولة الانقلابية تم التصدي لها والأوضاع تحت سيطرة الجيش والقوات النظامي.
وبحسب المصادر فقد تم اعتقال ٤٠ ضابطا بالجيش السوداني من المتورطين في محاولة الانقلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة انقلاب فاشلة بالسودان.. واعتقال 40 ضابطاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.