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اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في 'المحاولة الانقلابية الفاشلة' بالسودان

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الأناضول عن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، قوله إنه "تم القبض على المتورطين في المحاولة الانقلابية، وإنهم يخضعون للتحقيق الآن".

وأشار الفكي لـ"الأناضول" إلى أن "الجيش السوداني يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات تشارك بالانقلاب للاستسلام دون مقاومة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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