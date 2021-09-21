انت الان تتابع خبر اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في 'المحاولة الانقلابية الفاشلة' بالسودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الأناضول عن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، قوله إنه "تم القبض على المتورطين في المحاولة الانقلابية، وإنهم يخضعون للتحقيق الآن".

وأشار الفكي لـ"الأناضول" إلى أن "الجيش السوداني يتفاوض حاليا مع وحدات عسكرية بسلاح المدرعات تشارك بالانقلاب للاستسلام دون مقاومة".

