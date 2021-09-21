توضيح جديد من امانة بغداد بشأن حملات ازالة التجاوزات

بغداد - ياسين صفوان - أكدت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء بعدم المساس بالباعة المتجولين (البسطيات) وعدم ازالة سقف عن العوائل الفقيرة والمضي بخطتها وفلسفتها الجديدة بازالة التجاوزات.

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، انها "مستمرة بالعمل على وفق توجيهات رئيس الوزراء وتنفيذ حملات ازالة التجاوزات واعداد خطط واسعة بعدما حظيت بتفاعل كبير من المواطنين وفلسفة امين بغداد المعمار علاء معن الجديدة عبر تفعيل وتشجيع الازالة الطوعية التي اثبتت نجاحها في عدة مناطق مثل شارعي الفلاح وصفي الدين الحلي بجانب الرصافة والوشاش في المنصور ومناطق اخرى في العاصمة".

وتابع البيان ان "ما جاء في الاجتماع الذي الدار بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ينطبق وتوجه امانة بغداد في فلسفتها بشأن التجاوزات عبر عدم المساس بأرزاق الموطنين الفقراء وخصوصا الباعة المتجولين اصحاب البسطيات المتحركة (غير ثابتة)".

واشار البيان الى ان "حملات ازالة التجاوزات في عموم مدينة بغداد تشمل تجاوزات اصحاب المحال التجارية والمشيدات الثابتة المتجاوزة على الرصيف والشارع".

واكدت امانة بغداد ان "العمل جارٍ على ايجاد ساحات نظامية كبديل للباعة المتجولين وبتصاميم عصرية وعدم المساس بدور الفقراء لحين اكمال الدراسات والخطط التي تتعلق بمعالجة واقعهم".