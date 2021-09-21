ليبيا تعلق على عودة الرحلات الجوية مع مالطا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتبر مالطا بوابة دخول الليبيين إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد أكثر من عامين أعلنت ليبيا أمس عن تسيير الرحلات الجوية بين طرابلس وفاليتا.



وجاء قرار عودة الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا بعد أكثر من عامين على إيقافها نتيجة للحرب التي اندلعت غرب لبييا.

وقال محمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي في مؤتمر صحافي مشترك مع سيلفيو شامبري، وزير الاقتصاد المالطي من داخل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس،"نعلن اليوم التدشين رسمياً، أولى الرحلات الجوية بين البلدين، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين".

وأضاف الشهوبي أن "استئناف الرحلات الجوية جاء بعد توقيع اتفاقية بين البلدين، لتسيير عدد 4 رحلات أسبوعياً".

من جهته، وصف وزير الاقتصاد المالطي إعادة استئناف الرحلات مع ليبيا، بأنه خطوة في "الاتجاه الصحيح".

وتابع "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعدة ليبيا على الانتعاش، خاصة ومالطا تعبر دائما عن صوت الليبيين في الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت الحكومة الليبية الأسبوع الماضي، توصلها لاتفاقية مع نظيرتها المالطية، تعيد من خلالها استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أن الخط الجوي مع مالطا سيقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على شركات الطيران الليبية فوق أجواء دول الاتحاد منذ عام 2014 لأسباب "أمنية".

كما يُنتظر إعادة الرحلات الجوية بين مطار القاهرة الدولي وثلاثة مطارات ليبية (طرابلس ومصراتة وبنغازي) نهاية الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث كان يقتصر خلال السنوات الماضية تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا ومصر عبر مطار "برج العرب" في الإسكندرية.

وتعاني ليبيا منذ عقد من فوضى أمنية عقب سقوط نظام القذافي، فيما تسعى من خلال السلطة السياسية الجديدة "الموقتة" التي اختيرت في فبراير/شباط الماضي، إلى التحضير للانتخابات العامة نهاية العام الجاري.