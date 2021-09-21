تلفزيون السودان يعلن عن محاولة انقلابية فاشلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، عن محاولة انقلابية فاشلة.



وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، إن الأمور تحت السيطرة، وذلك بعد أنباء عن محاولة انقلاب عسكري، في البلاد.

مصادر للعربية كشفت أن المحاولة قام بها إسلاميون بقيادة اللواء بكراوي وتم القبض عليهم، ولتحفظ على معظم الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية في السودان، وتم اعتقال قادة المحاولة الانقلابية ويجري التحري معهم .

وأكدت العربية أن المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من النظام البائد استغلت الاضطراب الحالي.