شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 14 نوعا من الأطعمة ينبغي تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عدد كبير من البالغين، لكن الاستغناء عن 14 أطعمة محددة قد يساعد في خفض ضغط الدم لديك.



ويعد ارتفاع ضغط الدم علامة تحذير رئيسية للإصابة بأمراض خطيرة، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية إذا تركت دون علاج.

ويُنصح بفحص ضغط الدم بشكل متكرر، حيث لا تظهر عليه أعراض واضحة دائما.

ويُنصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات، في حين أن أولئك الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يجب عليهم فحصه مرة واحدة كل عام.

ويقول الخبر الواعد إنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو ترغب في تقليل فرص الإصابة به، فيمكنك إجراء بعض التغييرات السهلة جدا على نظامك الغذائي ونمط حياتك لمكافحته.

إذن، ما هي الـ14 نوعا من الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض ضغط الدم؟

1 - ملح

يؤثر الملح على توازن السوائل في الدم، ما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

2 - الكحول

3 - الأطعمة الدسمة

في حين أن هناك بعض الأطعمة التي تؤثر بشكل مباشر على قراءة ضغط الدم، يجب أن تهدف أيضا إلى تناول طعام صحي بشكل عام.

4 - اللحوم الحمراء

لست مضطرا للتخلي عنها تماما، لكن التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء فكرة جيدة إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم.

5 - الوجبات الجاهزة

يمكن أن تحتوي هذه الوجبات أحيانا على مستويات عالية من الملح.

6 - الزبدة

الزبدة غنية بالدهون المشبعة، وهو أمر لا ينصح به لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

7- البيتزا المجمدة

8 - كاتشب الطماطم

9- اللحوم المقددة

غالبا ما تعالج اللحوم المعالجة بالملح، ما يعني أنها مليئة بالصوديوم.

10- الحساء المعلب

11- المشروبات السكرية

12- المعجنات

تميل المعجنات إلى احتواء الزبدة ونسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

13- اللحوم المصنعة

يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة، ما يجعلها وصفة لارتفاع ضغط الدم.

14- الكربوهيدرات المصنعة

ثبت أيضا أن الكربوهيدرات المكررة لها تأثير على ضغط الدم.