الهند تضبط 3 أطنان هيرويين مهربة من أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

ضُبط حوالي 3 أطنان من الهيرويين المهرّبة من أفغانستان بقيمة 2,7 مليار دولار في مرفأ في غرب الهند.



وكانت الحمولة مخبّأة في حاويتين كُتب أنهما تنقلان مادة التَلك.

وعثر على الحمولة عناصر الوكالة الحكومية المعنية بمكافحة التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات (دي آر آي) في مرفأ موندرا (ولاية غوجارات)، وأوقف هنديان.

وأتت الحاويتان، وأولاهما محمّلة بحوالي طنّين من الهيرويين والثانية بطنّ، من أفغانستان عبر مرفأ في إيران، وفق ما أوضحت الوكالة.

وقُدّرت قيمة الحمولة بحوالي 200 مليار روبية (2,7 مليار دولار).

وكشف التحقيق عن ضلوع أفغان في عملية التهريب، لكن لم يوقف أحد منهم بعد، وفق "دي آر آي".