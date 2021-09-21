بالارقام.. كورونا يواصل الانتشار حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

يواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 229 مليوناً و835 ألفا و231 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و713 ألفا و636 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 206 ملايين و515 ألفا و718 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 49 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 42 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 28 إصابة محلية قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ حالتين مثلما كان الحال قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95810 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 7884 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 203 وفيات بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 21 مليونا و247667 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين بلغ الإجمالي الرسمي لعدد الوفيات 590955 في ثالث أسوأ تفش في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والثاني من ناحية الوفيات.

سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفا و263 إصابة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء.

كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.

سجلت الجزائر 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وشفاء 145 مصاباً و 15 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 201766، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 138077 والوفيات 5720.