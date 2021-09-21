دولة الإمارات الأولى عربياً والــ 33 عالمياً على «المؤشر العالمي للابتكار»

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

واصلت الإمارات تقدمها على «المؤشر العالمي للابتكار»، الذي يصدر بصفة سنوية عن «المنظمة الدولية للملكية الفكرية» التابعة للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف، وفقا للبيان.



ونالت الإمارات المركز الأول عربياً والــ 33 عالمياً، برصيد 43 نقطة، على «المؤشر العالمي للابتكار»، لعام 2021، والذي صدر أمس، لتحافظ بذلك على صدارتها العربية للمؤشر وللعام السادس على التوالي، بينما تقدمت مركزاً واحداً بالمقارنة بترتيبها العالمي على إصدار العام الماضي، وجاءت المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، هولندا، فنلندا، سنغافورة، الدنمارك وألمانيا، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

وبحسب التقرير المُرفَق بنتائج المؤشر أمس، فإن الإمارات واصلت هذا العام رحلتها الصاعدة على المؤشر، والتي بدأتها منذ إصدار عام 2018، حيث صُنفت آنذاك في المركز الــ 38 عالمياً، ومنذ ذلك الحين، وهي تتقدم على المؤشر بصفة مُطردة في كل إصدار.

وحققت الإمارات هذا العام نتائج لافتة أيضاً على غالبية المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر العام، ومن أبرزها مؤشر «البنية التحتية للابتكار»، والذي نالت فيه المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 14 عالمياً، كما نالت الإمارات المركز السابع عالمياً على مؤشر «البنية التحتية العامة»، والثامن على مؤشر «مُخرجات الكهرباء، بمعنى ناتج قسمة إجمالي الكهرباء المستهلكة على كل مليون نسمة من السكان»، والــ 11 على مؤشر «الأداء اللوجستي»، والــ 12 على كل من مؤشري «تقنيات المعلومات والاتصالات» و«استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات»، والــ 13 على مؤشر «الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات»، وجميعها مؤشرات متفرعة بدورها من المؤشر الفرعي «البنية التحتية للابتكار»، كما فازت الإمارات بالمركز الــ 22 عالمياً في كل من المؤشرين الفرعيين «رأس المال البشري والبحوث» و«تقدم الأعمال التجارية».

ونالت الدولة المركز الــ 26 عالمياً على مؤشر «تقدم السوق»، والــ 30 على مؤشر «المؤسسات»، والـ 40 على مؤشر «المُخرجات الابداعية».

وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً على مؤشر «موهبة البحث في الأعمال التجارية»، والخامسة على مؤشر «تمويل الشركات للإنفاق على الـبحث والتنمية»، والتاسعة على مؤشر «حالة ومدى تطور مجموعات الشركات»، وجميعها مؤشرات متفرعة بدورها من المؤشر الفرعي «تقدم السوق».

وجاءت الإمارات في المركز الــ 23 عالمياً في مؤشر «مُدخلات الابتكار» والــ 47 عالمياً على مؤشر «مُخرجات الابتكار». وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على كل من المجر، بلغاريا، ماليزيا، سلوفاكيا، لاتفيا، لتوانيا، بولندا، تركيا، كرواتيا، تايلاند، فيتنام، روسيا والهند، والتي جاءت في المراكز من الــ 34 إلى الــ 46، على التوالي.

ويحظى «المؤشر العالمي للابتكار» باهتمام هائل، سواء من جانب الحكومات أو الكيانات الخاصة، حيث تستخدمها كلاهما في تطوير نُظم الابتكار لديهما.

وكانت صدارة المؤشر العام في 2021 من نصيب سويسرا برصيد 65,5 نقطة، وجاءت السويد ثانية برصيد63.1 نقطة، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 61,3 نقطة.