تحذير طبي للنساء من أخذ اللقاح المضاد لكورونا في هذه الحالة

وقال الحداد إن حصول السيدات على لقاح كورونا مع استخدام وسائل منع الحمل فإن نسبة حدوث الجلطات تكون عالية.

وأضاف، أن "هناك أثار جانبية محدودة في حالات استثنائية، والتخوف من لقاح كورونا سببه أنه فيروس مستجد، والإصابة أخطر بكثير".



وأشار الحداد إلى أن كافة اللقاحات مرت بتجارب كثيرة وأثبتت درجة عالية من الأمان وفعالة للغاية.

وقال إن الإصابة بكورونا أخطر بكثير من الآثار الجانبية التي قد تنجم عن الحصول على اللقاح، مشددا على أن "هذه الآثار الجانبية لا تذكر بجانب الإصابة"، وأضاف: "الإصابة تعني وفاة.. الإصابة ليست أمرًا مؤقتًا، فهي متلازمة تصيب 30% من الأشخاص بعد التعافي بآثار نفسية وعضوية".

وأشار الحداد إلى أن "هناك الكثير من حالات الوفاة التي نجمت عن آثار كورونا بعد التعافي مثل مرض التليف الرئوي".

