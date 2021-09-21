وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة

بغداد - ياسين صفوان - شارك وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاري، المُنعقد في مقر بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، على هامش مُشاركته في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76".



واضاف ان "المشاركة جاءت لمُناقشة آخر المستجدات على الساحة العربيَّة، وتعزيز آليات العمل المُشترَك وتنسيق المُواقف العربيَّة تجاه أبرز القضايا العربيَّة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينة".

