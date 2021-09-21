انت الان تتابع خبر قائمة بأكثر 10 دول تضررا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 229.049.749، وإجمالي الوفيات 4.699.564.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ676059 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.287.755.



تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات ب590955 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.247.667.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 445133، وإجمالي إصابات 33.478.419.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ271765 وإجمالي إصابات 3.573.044.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 199036، وإجمالي إصابات 2.167.652.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 195438، وإجمالي إصابات 7.189.445.



وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140634، وإجمالي إصابات 4.192.695.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135589 وإجمالي إصابات 7.500.734.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130354، وإجمالي إصابات 4.638.516.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125924، وإجمالي إصابات 4.942.249.