عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، الاثنين، ثقة البرلمان بعد جلسة استمرت أكثر من سبع ساعات.



وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري النتيجة بعد التصويت، حيث حصلت الحكومة الجديدة على ثقة 85 نائبا، مقابل رفض 15 آخرين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد نيل حكومته الثقة: "سأعمل جاهدا لإعادة تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية"، وأضاف: "نسعى لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل مرفأ بيروت من خلال مناقصات شفافة".

وشدد على أن العودة للمفاوضات مع صندوق النقد ليست خيارا، نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، عن التشكيلة الحكومية الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا، بعد أسابيع من تكليفه عقب تخلي سعد الحريري عن المهمة، وبعد 13 شهرًا من استقالة حكومة رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.

ووقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وميقاتي، قبل الإعلان الرسمي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال ميقاتي حينها إن هذه الحكومة ستتعامل مع أي كان لمصلحة لبنان سوى إسرائيل، وتواصلت مع دولة الرئيس وأبلغني أن كتلة (لبنان القوي) ستمنح الحكومة الثقة، معربًا عن أمله في وقف انهيار الأوضاع في لبنان، وإعادة الرخاء للبلاد.

وأضاف: "أتعهد أن نُجري الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في وقتها، في 8 أيار، وسنعمل من أجل تأمين الحد الأدنى للناس، وأؤكد أنني أتمتع بالثلثين للقيام بالعمل الضروري لإنقاذ البلد".

وشدد ميقاتي على أن الوضع في البلاد "صعب كثيرًا"، مضيفًا أنها لم تتبقَ احتياطيات للدعم، وعلى الجميع أن "يشدوا الأحزمة". وفق قوله.