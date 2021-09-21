شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 18 طلبا خدميا أبرزها.. اعرف نشاط النائبة إيمان الألفى بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة إيمان الألفى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 20 جلسة عامة

- المشاركة في 15 زيارات رسمية و8 زيارات ميدانية

- توفير حوالى 25 فرصة عمل و توفير اعتماد مالى لطريق سيناء

- حضور 40 جلسة باللجان النوعية

- تقديم 18 طلبا خدميا