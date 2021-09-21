مصرع شخصين وإصابة 19 في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بصحراوي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وسيارة نقل تابعة لشركة خدمات بيئية في طريق الإسكندرية الصحراوي غرب المحافظة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ بحادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ووجود مصابين ووفيات.

ووفقا لشهود عيان وقع الحادث على الطريق الصحراوي بمنطقة مرغم، وتبين اصطدام الأتوبيس بسيارة شركة الخدمات البيئية ثم اصطدامه بالجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عرابي، بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى للمستشفيات بينهم 17 مصابا لمستشفى جمال حمادة ونقل مصابين لتلقي العلاج بمستشفى آخر، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح، فيما جرى نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة.

وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد السقعان حالة الطوارئ لاستقبال المصابين في الحادث وإجراء الإسعافات اللازمة لهم والتواصل مع أطباء مستشفى جمال حمادة لتوفير ما يلزم من رعاية لمصابي الحادث.