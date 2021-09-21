بالصور.. مصرع 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بترعة شمال قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

ارتفعت حصيلة ضحايا، حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق "نجع حمادي-فرشوط" بشمال قنا، إلى 4 ضحايا من أسرة واحدة من بينهم طفلة رضيعة.

كانت بداية الواقعة بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، في ترعة، بالقرب من عزبة خليفة بنجع حمادي.

جاءت أسماء الضحايا : " جهاد كمال حسن، 31 عامًا، و شقيقتها سارة 27 عامًا، ومحمد عبدالرحيم أبوالمجد، زوج إحدى الضحايا، وطفلته يارا عام ونصف.

جرى نقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفى نجع حمادي، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​