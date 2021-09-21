شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في رحلات المهاجرين بالغابات عبر «فجوة دارين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن عدد المهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر في الغابات عبر "فجوة دارين" التي تربط كولومبيا ببنما، ارتفع بشكل كبير هذا العام.

وتعد الرحلة صعبة ليس فقط بسبب التضاريس الجبلية جزئيا والمستنقعات، ولكن أيضا بسبب العصابات النشطة هناك.

وزاد عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم بعد الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ووفقا لدورية الحدود الأمريكية، كان هناك حوالي 213 ألف شخص من هذا القبيل في يوليو وحده.