شكرا لقرائتكم خبر عن حصلوا على معلومات لـ 8 آلاف عميل .. قراصنة يخترقون خوادم شركة لدولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تمكن قراصنة مجهولون من اختراق خوادم شركة من شركات دولة الاحتلال ، حيث عرضوا معلومات عن نحو 8 آلاف عميل للبيع، ما دفع الشركة لغلق موقعها على الإنترنت.
وحول تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحيفة عبرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، فإن الشركة التي تم اختراقها تدعى “فويسنتر”، وتوفر خدمات الهاتف لشركات أخرى.
يُذكر أن متسللاً تمكن في وقت سابق من الشهر الجاري من اختراق موقع “سيتي فور يو”، الذي تستخدمه بلديات دولة الاحتلال في تحصيل الفواتير.
وكشف حينها عن تفاصيل شخصية تخص مستوطنين مؤكدا أنه حصل على معلومات عن ملايين الأشخاص من دولة الاحتلال.
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