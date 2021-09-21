شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الحوثي يسعى لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة، اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أمس أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشددت على أن الإمارات تعد هذا الاعتداء دليلاً جديدا على سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة، مجددةً تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.