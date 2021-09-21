شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يدعو إلى «صلاة الغائب» على ضحايا «مجزرة الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت بريطانيا جريمة إعدام الحوثيين لـ 9 يمنيين مختطفين من أبناء إقليم تهامة ووصفته بـ«الوحشي»، فيما دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الإثنين، الشعب اليمني، إلى أداء صلاة الغائب على الضحايا التسعة، لافتا إلى أن الميليشيات أجبرت أسرهم بعدم الصلاة عليهم وقبرهم في صمت.

وقال معمر الإرياني في تغريدة على «تويتر»: ندعو كافة اليمنيين إلى أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء 9 الذين لم تكتف ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتلهم بدم بارد، بل سلمت جثثهم إلى أهاليهم مع اشتراطها دفنهم بصمت وعدم الصلاة عليهم في المساجد أو تشييعهم أو استقبال العزاء فيهم في جرائم لا تقل بشاعة عن جريمة قتلهم والرقص فوق جثثهم.

من جانبها، قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز مغردة: إعدام وحشي قام به الحوثيون يعكس اللامبالاة لكرامة الإنسان وتجاهل صارخ للعدالة والقانون! هذه ليست المرة الأولى مع الأسف.. يجب امتثال المسؤولين عن هذا الفعل الشائن للقانون.

وفيما نفذ سكان الخوخة وقفة احتجاجية تندد بجريمة إعدام أبناء تهامة في صنعاء على يد الميليشيات الإرهابية، نظمت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة الأحد وقفة احتجاجية أدانت خلالها أصدرته تنفيذ جماعة الحوثي حكم الإعدام بحق تسعة مواطنين.

وقالت رابطة الأمهات: إن هذه الجريمة جاءت بعد ثلاث سنوات من اختطافهم وإخفائهم تماما، ومنع أهاليهم من زيارتهم وحرمانهم من الحقوق القانونية التي نص عليها دستور الجمهورية وسائر القوانين النافذة.