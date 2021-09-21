شكرا لقرائتكم خبر عن دعم بريطاني لانتخابات ليبية في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مواصلة للجهود الأوروبية لاستكمال المرحلة الانتقالية السلمية بخارطة الطريق «الأزمة الليبية»، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، أمس الإثنين، دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية والاستمرار في تقديم الدعم الفني واللوجستي بما يضمن استعادة البلاد مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.

وبعد لقائها وزير التخطيط الليبي فاخر بوفرنه، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التنمية وتحقيق الاستقرار، وصولا إلى إجراء الانتخابات الليبية القادمة، أشاد الأخير وفقا لوكالة الأنباء الليبية، بدور المملكة المتحدة في دعم المؤسسات الليبية وتطلعها لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك، في ظل استمرار تعثُّر ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي الأطراف الليبية إلى ضرورة تنظيمها في موعدها المحدد كما نصت خارطة الطريق.