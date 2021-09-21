شكرا لقرائتكم خبر عن محاسبة متهمين بتمزيق «إعلانات» مرشحين عراقيين وفقا للقانون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت السلطات العراقية، الإثنين، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية في العاصمة بغداد، وإحالتهما للجهات المعنية لمحاسبتهما وفقا للقانون.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن قيادة عمليات بغداد لتأمين الانتخابات وضعت خطة أمنية خاصة لضمان إجراء الممارسة الانتخابية في وضع هادئ ومستقر»، لافتة إلى توجيه الفريق الركن قائد عمليات بغداد نحو ملاحقة التصرفات المسيئة.

يذكر أن البلاد تنتظر اختيار ممثلي الشعب في البرلمان المقبل بالانتخابات العامة المقررة في 12 مايو المقبل.

ومع انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين أو ربما حتى قبل الفترة التي حددتها مفوضية الانتخابات لبدء هذه الحملات، امتلأت شوارع العاصمة بغداد وباقي المحافظات بصور المرشحين والإعلانات الانتخابية.

وأشارت الخلية إلى أنه تم القبض على المتهمين أثناء تمزيقهما عددًا من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في جانب الكرخ، مضيفة: إنه تمت إحالتهما إلى الجهات المعنية لمحاسبتهما وفقا لنصوص القانون.

وفي سياق متصل، اختتمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق فيولا فون كرامون، زيارتها الأولى إلى العراق، واصفة الانتخابات البرلمانية بـ«تاريخية».